Дмитренко изменил беременной Рапунцель

"Дом-2" как всегда полон горячих новостей и событий. Так, на днях стало известно об измене Дмитрия Дмитренко его возлюбленной Ольге Рапунцель, которая вдобавок носит под сердцем его ребенка.

В интернете оказался кусочек эфира шоу, полная версия которого будет показана 5 февраля. Из записи понятно, что Дмитренко спалился. Некоторые фразы с переписки некой Яны и Дмитренко озвучили на лобном месте в эфире. В свое оправдание Дмитренко рассказал, что с Яной они просто ходили в кафе и рестораны. На вопрос об интимных связях, он озвучил, что все в прошлом. Все это время Рапунцель заливалась слезами, а Дмитренко волновался.