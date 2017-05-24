Новой участницей Comedy Баттл стала осетинка Ариана Лолаева

Обворожительная осетинка Ариана Лолаева сумела добиться расположения жюри и стала новой участницей шоу "Comedy Баттл". Её можно увидеть в очередном выпуске программы на телеканале "ТНТ".

Ариана Лолаева в своем выступлении иронично обыграла стереотипы относительно кавказских девушек, раскритиковала телешоу "Холостяк" и поведала смешную историю о том, как мама защищает её на странице социальной сети Instagram.

По завершении выступления, Сергей Светлаков обратил внимание присутствующих на недостаточно высокую плотность шуток и назвал юмор Арианы Лолаевой очень милым. Юлия Ахмедова согласилась с коллегами относительно слабых мест, однако заявила Семену Слепакову, что причиной многих из них стало сильное эмоциональное переживание из-за нахождения на сцене. Стендап-комик сообщила, что уже имела возможность оценить способности конкурсантки на "Открытом микрофоне" и может отметить её тонкое чувство юмора. С двумя голосами Ариана Лолаева отправилась в следующий этап восьмого сезона.