Фанаты "Дома-2" выдвигают свои версии замены Бородиной

Ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина буквально несколько дней назад рассказала, что командировка на остров любви подошла к концу. Сейчас она находится уже в зимней Москве. Но кто отправился вместо нее, до сих пор остается загадкой.

Все, кто внимательно следит за проектом, начали предполагать о возможной замене. Юлия Ефременкова только прилетела с Сейшел. Ольга Бузова в разъездах, Влад Кадони открещивается от проекта, а Андрей Черкасов слишком занят на Поляне. Из оставшихся можно выделить Ольгу Орлову и Марину Африкантову, ее недавний приход в штат может позволить ей пробовать себя в новом образе. Как бы там ни было, фанаты не понимают решения продюсеров держать в секрете кто ведущий. Сюжеты с Бородиной рано или поздно закончатся и нужно будет открывать карты, кто следующий ведущий на "острове любви".