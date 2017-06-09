Юлия Ковальчук и фанаты поругались из-за имени дочери

Певица из России Юлия Ковальчук и фанаты поругались из-за дочери. Звезда эстрады отказывается называть ее имя по неизвестным причинам.

Уроженка Волгоградской области не так давно стала матерью и вместе с артистом Алексеем Чумаковым продолжают воспитывать общую дочь. Однако спустя три месяца после появления на свет малыша о ее имени поклонники ничего не знают.

Тем временем фотографии новорожденной девочки иногда проскакивают в социальные сети, чем воспользовались многочисленные подписчики Ковальчук в Instagram.

Фанаты артистки вновь задали вопрос об имени малышки, но не услышав ответ, начали злобно комментировать личную жизнь певицы и ее супруга.

Поставить на место разбушевавшихся поклонников смогла сама бывшая участница коллектива «Блестящие». 35-летняя Ковальчук заявила, что это не их дело и на этом можно закрыть поднадоевшую ей тему. Певица пояснила, что сама вскоре раскроет этот секрет – время еще не пришло.