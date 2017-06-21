Панин и Костюшкин посетили с детьми родину Есенина

Актер Алексей Панин и певец Стас Костюшкин посетили с детьми родину Есенина. Артисты приехали отдохнуть в Рязанскую область.

Московские артисты Алексей Панин и экс-участник «Чай вдвоем» Стас Костюшкин взяли с собой собственных детей и направились отдохнуть от напряженного графика столичной жизни в сельскую местность в 200-х километрах от Москвы.

Они решили остановиться в селе Константиново Рязанской области, которое является родиной известного отечественного поэта Сергея Есенина. Фотографии с совместного отдыха звезд российского шоу-бизнеса появились в социальной сети Instagram.

Поклонники творчества Панина смогли насладиться его актерским талантом, так как он проникновенно смог прочитать наизусть лиричное стихотворение классика «Письмо к женщине», написанное самим Есениным около ста лет назад.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин позволил себе выходки за рулем. Актер двигался по московскому проспекту на большой скорости и успевал снимать свои проделки на видео.