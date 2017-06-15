«Настоящая королева»: Алла Пугачёва исполнила необычный танец под собственную песню

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва исполнила необычный танец под собственную песню «Кафе танцующих огней». Об этом рассказал её супруг, телеведущий Максим Галкин, отметив, что всё происходило на дне рождения у друзей.

Муж Пугачёвой выставил небольшой ролик, где видно было, как при сиянии свечей эстрадная певица очень пластично двигается, слегка загадочно улыбаясь. Она проходила, а потом поворачивалась и начинала проделывать плавные движения, больше всего внимания уделяя рукам. Поклонники были впечатлены этим видео, называя Аллу Пугачёву «настоящей королевой», как сообщает «Версия.Инфо».

Некоторые вспомнили недавний ролик, где дочь певицы Елизавета танцевала вальс, подчеркнув, что сразу видно, в кого девочка такая пластичная. Большинство поклонников признали Аллу Пугачёву неувядающей легендой, которая никогда не перестанет удивлять. Некоторые, однако, раскритиковали ролик, заявив, что не уже годы у артистки, и ей пора бы думать далеко не о танцах.