Гражданский супруг Божены Рынской официально расторг свой брак

Политолог Игорь Малашенко, гражданский супруг Божены Рынски, официально расторг свой брак с Еленой Пивоваровой. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

Божена Рынска решила самостоятельно поделиться происшествием с общественностью, не дожидаясь, пока его интерпретируют СМИ. Она сообщила, что последние шесть лет они с Игорем Малашенко проживали в гражданском браке при наличии у последнего законной жены. Это придавало ситуации щекотливый оттенок.

Однако в январе при содействии адвоката Вадима Прохорова в столичный Черемушкинский суд поступил бракоразводный иск. Божена Рынска отметила, что пока последует примеру правозащитника и не будет давать комментарий относительно этого события. Она также умолчала о планах на дальнейшую совместную жизнь и браке с Игорем Малашенко.