Нагиев прокомментировал полученную во время спектакля травму

Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал полученную во время спектакля в Калининграде травму. О своем повреждении он рассказал российским СМИ.

Шоумен и актер комедийного жанра Дмитрий Нагиев накануне получил травму прямо во время игры на сцене в спектакле «Кыся». Действие происходило в Калининграде. Артист в интервью российским СМИ отметил, что ничего на самом деле страшного не случилось – это рабочий момент.

50-летний уроженец Санкт-Петербурга заявил, что просто упали декорации, в результате чего он немного травмировался, добавив в шутливой манере, что хромает, но продолжает при этом ползти.

Ранее наш портал рассказывал об истории с приобретением дорогой недвижимости Дмитрием Нагиевым. Актер сообщил, что влез в долги, но на его пути повстречались люди, которые помогли преодолеть все трудности.