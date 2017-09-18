Леди Гага отменила 10 концертов из-за болезни

Популярная зарубежная певица Леди Гага была вынуждена отменить десять финальных концертов своего мирового турне, в том числе в таких крупных городах как: Берлин, Париж и Лондон. Подобное решение оказалось принятым согласно рекомендаций медиков. Знаменитость больна хроническим заболеванием, которое сопровождается сильными болями.

За сутки до проведения выступления в столице Великобритании на аккаунте певицы в Twitter появилось уведомление о том, что было принято «тяжелое решение» отменить предстоящие выступления.

Отмечается, что популярная певица находится под наблюдением опытных врачей, которые предпринимают все необходимые меры для того, чтобы Леди Гага в самом ближайшем времени вернулась на сцену.

Певица извинилась перед своими фанатами, подчеркнув, что у нее нет возможности поступить иначе. Пообещав при этом, что вернется на сцену сразу после того как ей станет лучше.