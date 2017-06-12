Популярная российская певица Валерия рассказала про жизнь в красном холодильнике. В подтверждение своих слов она разместила фото в Instagram.

Исполнительница из России Валерия разместила на личной странице социальной сети Instagram фотографию, где она стоит на фоне красного большого и стильного холодильника. При этом видно, что артистка находится в магазине по продаже электротехники и бытовых приборов.

Валерия оригинальным способом подписала свою публикацию, ответив на вопросы многих поклонников. Исполнительница пошутила, что действительно проживает в этом самом красном холодильнике.

Впрочем, на публикацию вновь откликнулось немало подписчиков Instagram. Поклонники певицы отметили, что она очень хорошо выглядит и посоветовали ей не искушаться и не делать искусственных губ, которые только портят облик поп-дивы. Мужчины отметили, что Валерия – очень красивая женщина и приятно, когда она подаёт себя достойно, а не играет в двадцатилетнюю.

Ранее сообщалось, что снимок Валерии с двойняшками шокировал поклонников.