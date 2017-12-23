"Руки-базуки" Терёшина резко покраснесли

У Кирилла Терёшина, прославившегося, как «синтоловый качок», начал сильно краснеть бицепс. Это сильно обеспокоило его поклонников, как сообщает VladTime.

Кириллу Терёшину не раз говорили о том, что вводить синтол в большом количестве очень опасно для здоровья. Халк, бразильский бодибилдер, которого качок из Пятигорска очень уважает, несколько раз призывал его перестать заниматься уродством своего тела. Однако Терёшин не собирается останавливаться, поскольку синтол принёс ему популярность и заработок в рекламе.

Бицепсы сильно красные, а кое-где даже фиолетовые, где раздражение очень сильное. Фанаты Кирилла Терёшина попросили перестать изводить собственное тело. Они отметили, что иначе будут тяжёлые последствия, и может дойти до ампутации руки. «Синтоловый качок» в настоящее время это никак не прокомментировал.