Макгоуэн из "Зачарованных" обвинила Милано во лжи из-за движения #MeToo

Роуз Макгоуэн, игравшая в "Зачарованных", обвинила во лжи коллегу по сериалу Алиссу Милано, которая работает с движением #MeToo. Об этом сообщает издание PageSix.

Роуз Макгоуэн же заявила, что коллега по площадке ей не нравится и что та обманывает относительно своей искренней деятельности в #MeToo. В комментарии для телеканала ABC Алисса Милано в связи с обвинениями заявила, что всегда и полностью поддерживала Роуз Макгоуэн, которая активно борется за права женщин, особенно после разразившегося сексуального скандала.

Актриса уверена, что Алисса Милано не может быть объективной из-за своего замужества за Дэйвом Буглиари. Её супруг работает в Creative Artists Agency - самом крупном агентстве по поиску талантов Голливуда. Роуз Макгоуэн утверждает, что САА являются сутенерами киноиндустрии. Она также отметила, что эта организация стоит за проектом Time’s Up. По её сведениям, агентство использует инициативу для собственного пиара.