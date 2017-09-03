Дочь Синди Кроуфорд потроллила мать за эротические снимки

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер потроллила мать за эротические снимки‍. Публикация 16-летней модели понравилась подписчикам Instagram.

Накануне 51-летняя знаменитая модель Синди Кроуфорд выложила в социальной сети довольно откровенный снимок с прошедшей ранее фотосессии для одного модного журнала. Работу известной манекенщицы оценили многочисленные поклонники, признав ее образ очень сексуальным, а внешность неувядающей.

На снимке можно увидеть, что Кроуфорд позирует с молодым человеком, на котором практически отсутствует одежда. Она предстала в образе доминирующей женщины, чем немало шокировала многих подписчиков Instagram.

Немного раскритиковала ее работу собственная 16-летняя дочь. Кайя Гербер сначала гневно, но в стиле троллинга написала «МАМА!», а затем добавила ниже вопрос про то, где в этот момент находится ее отец – муж Кроуфорд.

Напомним, что Синди Кроуфорд вышла замуж за американского бизнесмена Ренди Гербера еще в 1999 году.