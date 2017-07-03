Аудитория "Дом-2" раскритиковала Ксению Бородину за грубое отношение

Аудитория телепроекта "Дом-2" раскритиковала ведущую Ксению Бородину за чрезмерно грубое отношение к участникам. Об этом пишет издание VistaNews.

Зрители выразили свое недовольство таким поведением в социальных сетях. Они признают успехи, которых Ксения Бородина добилась в шоу со времен начала своей карьеры в 2004 году. Однако они отмечают, что в последних выпусках знаменитость позволяет себе общаться с подопечными с откровенным хамством. В качестве примера пользователи вспоминают эпизод с Саймоном Мардашиным, на которого Ксения Бородина давила с целью добиться признаний относительно Марго Овсянниковой и Елены Хроминой.

Поклонники проекта призывают телеведущую следить за своим поведением и не выходить за моральные рамки. С подобной просьбой они также обратились к её коллеге Ольге Орловой, которая неоднократно использовала строгий приказной тон в адрес участников "Дом-2".