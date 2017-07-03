Музыкант Евгений Осин объявил о своей внебрачной дочери, которой уже исполнилось 12 лет. Во время интервью он также сообщил, что дожидается результатов ДНК-теста.

Артист рассказал, что завел роман с матерью девочки Еленой ещё до первого брака с Натальей. Пара познакомилась на Арбате и вскоре начали жить вместе. Однако через несколько месяцев возлюбленные приняли решение расстаться. С Еленой Евгений Осин сохранил теплые взаимоотношения и время от времени встречались.

Однако несколько лет назад женщина позвонила знаменитости и удивила информацией о существовании дочери. Девочку зовут Анастасия. По словам Евгения Осина, она походит на него внешне и также увлекается музыкальным искусством. Однако для верности исполнитель решил убедиться в своём отцовстве при помощи экспертизы. Он утверждает, что после него у Елены был другой мужчина, который от Анастасии категорически отказался.

Евгений Осин отметил, что теперь они с Анастасией и её мамой регулярно связываются и общаются. Он подчеркнул, что воспитанию дочери больше времени уделяет Елена, однако он всегда готов придти на помощь и дать совет.