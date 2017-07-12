Наряд супруги Гарика Мартиросяна спровоцировал слухи о ее беременности

Супруга Гарика Мартиросяна недавно присутствовала на вечеринке своих друзей. На ней жена шоумена была в черном платье с завышенной талией. Фанаты подозревают, что подобным образом она пыталась прикрыть округлившийся живот.

В текущем году Мартиросян отпразднует 20-летие совместной жизни со своей супругой Жанной. Ни для кого не секрет, что она подарила ему двух детей: дочь Жасмин и сына Даниэля. Знаменитый артист большую часть своего свободного времени старается посвящать своим родным. Жена шоумена имеет своих фанатов, которые с удовольствием просматривают ее публикации в сети.

Недавно она присутствовала на вечеринке своих друзей. Давно известно, что супруга Мартиросяна предпочитает необычный стиль в своих нарядах. Этот раз не стал исключением, на мероприятии женщина присутствовала в плотных колготках и в черном платье с завышенной талией. Подобный наряд показался неудачным для ее фанатов, которые к тому же заподозрили ее в том, что она беременна.