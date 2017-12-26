Собчак поблагодарила Серебренникова за 5 лет сотрудничества

Известная телеведущая из России Ксения Собчак поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова за 5 лет сотрудничества. Радостный пост появился на ее странице в Instagram.

Сегодня 36-летняя звезда российского телевидения и претендент на пост президента страны Ксения Собчак опубликовала фотографию с мероприятия, посвященного совместному сотрудничеству с режиссером театра Кириллом Серебренниковым.

Теледива сообщила своим подписчикам, что уже пять лет имеет счастье работать с прославленным театралом. Также Собчак рассказала, что их дружеские отношения длятся уже многие годы, за что она также выразила благодарность.

Ведущая «Дома-2» написала в социальной сети Instagram, что сегодня был прекрасный юбилей, и она надеется, что следующую круглую дату сможет отметить вместе с ним.

Напомним, что театральному деятелю в прошлом году было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренников был помещён под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак выложила в Сеть фото вместе со своим сыном Платоном.