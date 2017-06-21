Российская актриса Настасья Самбурская отказала в интервью «туалетным изданиям»‍. Эмоциональный пост артистка опубликовала в социальной сети Instagram.

30-летняя уроженка Ленинградской области осталась крайне недовольной последними публикациями в известном журнале. Самбурская сообщила, что работники СМИ показали себя не с лучшей стороны и опубликовали измененный текст интервью, который представляет актрису в глазах зрителей и поклонников, как женщину нетрадиционной ориентации.

Гневный пост звезда молодежного сериала «Универ» разметила на странице социальной сети Instagram. Она сообщила, что не так давно пыталась говорить с журналистами о своей жизни и планах по работе, однако не все ее слова были верно растолкованы.

Ей пришлось до публикации вносить серьезные правки, однако редакция не смогла или не захотела их расшифровывать, и в номер пошел неотредактированный материал с многочисленными отступлениями авторов.

Самбурская в порыве ненависти к ним заявила, что впредь будет отказывать в интервью «туалетным изданиям», а намерена давать интервью только в видеоформате.