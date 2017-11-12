Виктория Бекхэм согласилась вернуться к проекту Spice Girls

Женский поп-коллектив из Великобритании Spice Girls воссоединился после того, как Виктория Бекхэм согласилась вернуться к проекту. Такую информацию опубликовало издание The Sun.

Согласно обнародованным данным, каждая "перчинка" будет получать 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве гонорара. При этом Виктория Бекхэм вернулась в группу с условием, что не будет петь. Предполагается, что в скором времени Spice Girls станут участниками шоу на телевидении Китая и выпустят на рынок сборники своих лучших композиций.

Виктория Бэкхем подтвердила факт возвращения популярной британской группы на своем посте в Instagram. Она выложила фотографию с другими участницами и заявила, что обожает их.