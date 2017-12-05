Клип "Обезоружена" Полины Гагариной просмотрели более 10 млн человек

Чуть более месяца понадобилось Полине Гагариной, чтобы её клип «Обезоружена» в YouTube просмотрели более 10 миллионов человек. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Гагарина акцентировала внимание на том, что 3 февраля клип «Обезоружена» преодолел отметку в 10 миллионов просмотров. Видео было опубликовано в YouTube 20 декабря 2017 года. На данный момент у клипа 10,1 миллион просмотров, 40 тысяч отметок «мне нравится» и 4 тысяч «дизлайков». Почти 2000 пользователей оставили комментарии под клипом.

Поклонники поздравили Гагарину с достижением такой отметки и заметили, что у такой лирической песни будет еще минимум 50 миллионов просмотров.