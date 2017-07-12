Эвелина Бледанс порадовала фанатов фото в купальнике

Популярная российская ведущая Эвелина Бледанас выложила на своем аккаунте в Instagram пикантную фотографию в купальнике.

При просмотре снимка видно, что звезда позирует в полосатом бикини, которое прекрасно подчеркивает ее хорошую фигуру. С точки зрения звезды, демонстрировать подобные снимки без одежды не совсем правильно, но купленные наряды нужно показывать фанатам.

Подчеркнем, что немалое количество пользователей оценили и похвалили телеведущую за хороший внешний вид. Некоторые из них думают, что ее враги завидую ей, поскольку сами не способны поддерживать фигуру в хорошем состоянии в таком возрасте.