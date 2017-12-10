Обладатель «рук-базук» из Пятигорска пригласил жену Павла Воли на свидание

По словам обладателя «рук-базук» Кирилла Терешина Павел Воля уже слишком стар для его жены, Ляйсан Утяшевой, а его шутки давно вышли из моды. Уроженец Пятигорска осмелился пригласить Утяшеву на свидание.

Ко всему прочему, Кирилл Терешин самонадеянно отмечает, что это именно он окажет честь Ляйсан Утяшевой этой аудиенцией, и даже позволит ей потрогать его руки, накаченные до невероятных размеров в помощью синтола.

Соответственное видео-обращение к жене Павла Воли Кирилл опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Во время ролика уроженец Пятигорска неоднократно подчеркивает, что Павел Воля не достоин Утяшевой, в отличие от него, обладателя «рук-базук».

К тому же, Кирилл Терешин заявляет, что из Пятигорска в Москву прибыл именно для свидания с женой известного комика, и не покинет столицу, пока не добьется своей цели.