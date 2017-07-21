«Не звезда, а провинциальная истеричка»: Стало известно, за что глава Vogue обругала Аллу Пугачёву

В 1999 году глава Vogue Алена Долецкая решила на обложку журнала впервые поставить кого-то из российских селебрити, позвав Аллу Пугачёву. Однако на съёмочной площадке быстро накалилась обстановка, в результате чего редактор назвала примадонну «провинциальной истеричкой, а не звездой», бросив в неё туалетную бумагу, по информации издания VladTime.

Алла Пугачёва по приходу оказалась очень недовольна предлагаемыми нарядами. Когда её всё-таки уговорили одеть одно из платьев и начали наносить макияж, артистка закричала, что визажист попала ей кисточкой в глаз, из-за чего возникла аллергическая реакция. Ругаясь таким матом, что сотрудники Vogue не могли ожидать от знаменитой певицы, Алла Пугачёва выбежала в туалет. Там она переругивалась с Аленой Долецкой, про что та потом написала в книге «Не жизнь, а сказка».

Алла Пугачёва не хотела слушать главу Vogue, посылая всю редакцию журнала «на три буквы». Тогда терпению Долецкой пришёл конец, и она бросила в эстрадную звезду рулоном туалетной бумаги, назвав её «не звездой, а провинциальной истеричкой». Позже Пугачёва всё же смогла успокоиться, и её лицо появилось на обложке Vogue.