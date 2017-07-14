Певец Витас прославился в качестве всемирного мема

Витас добился всемирной славы в качестве мема. Пользователи социальной сети Instagram наряжаются в шлемы из фольги и исполняют композицию «Седьмой элемент».

Недавно в Instagram группа поклонников творчества Витаса организовали масштабный флешмоб, во время которого все неравнодушные к манере исполнителя одевают шлем из фольги и исполняют песню «Седьмой элемент».

Некоторые участники флешмоба даже пытаются повторить легендарный трюк языком, которым славится Витас. Выходит очень забавно и занимательно. Кроме того, некоторые пользователи Instagram даже собак и детей наряжают в серебряные шлемы.

Стоит напомнить, недавно стало известно, что Витас записал клип на легендарную песню «Седьмой элемент».