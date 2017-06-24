Похудевшая Ляйсан Утяшева поведала о пластике

Ляйсан Утяшева в последнее время все сильнее и сильнее удивляет зрителей. Ее преображение вызывает массу домыслов, в том числе и применение ею хирургических методик похудения.

От обсуждения собственной персоны Утяшева не осталась в стороне и рассказала, как на самом деле произошло перевоплощение. В течении месяца не только пресса, но и все любопытные обсуждают преображение супруги Павла Воли, гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Фотографии, которые выставляются в сети, порождают массу домыслов и перепетий. Некоторые журналисты решили, что Утяшева прибегла к помощи специалистов. Но, дабы развеять все слухи, девушка сама прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она сказала, что пользоваться услугами пластических хирургов, для нее это непозволительная роскошь, так как она не располагает массой свободного времени из-за плотного графика. Но все равно, Утяшева поведала секреты красоты. После прекращения кормления грудью, Утяшева начала активно заниматься собой. Самая основная причина ее преобразования, является спорт.