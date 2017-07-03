Ким Кардашьян приготовила для хейтеров подарки на День Святого Валентина

Телеведущая и светская львица Ким Кардашьян приготовила особенные подарки для своих хейтеров в честь Дня Святого Валентина. В Snapchat она опубликовала списки этих счастливчиков.

Ким Кардашьян решила сделать широкий жест в сторону своих хейтеров. В сервисе Snapchat светская львица опубликовала списки «любимых» и «любимых навсегда», в число которых вошли и ненавистники Кардашьян.

Так, подарок, а именно именные духи собственного бренда, Ким Кардашьян преподнесет певицам Пинк и Тейлор Свифт, а также ведущей Шэрон Осборн.

Кроме того, среди «любимых» Кардашьян оказались ее сестры, актриса Дженнифер Лоуренс и певица Шер.