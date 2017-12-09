Павел Воля показал, каким видит его дочь

Российский шоумен Павел Воля показал поклонникам, каким видит его дочь София. Снимок он разместил на личной странице в социальной сети Instagram.

38-летний российский исполнитель немного пофантазировал и попытался представить, в каком образе его могут видеть собственные маленькие дети. Павел Воля сфотографировал себя снизу вверх, будто на него смотрит его дочь София, а затем выложил получившийся результат в социальную сеть Instagram, чтобы оценили снимок многочисленные пользователи. Публикацию артист подписал словами «Огъёмный и цеёвательный папа глазами дочери. Фотограф – София Воля».

Подписчики Воли отметили, что их кумир находится в неплохой физической форме. Некоторые назвали глупостью его затеи и раскритиковали татуировку в области сердца, на которой изображен младенец.

Ранее мы рассказывали, что Павел Воля удивил в Сети фанатов пышной шевелюрой после того, как сфотографировался с лысой головой.