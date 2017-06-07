Леонтьева приняли за женщину рядом с Киркоровым

Валерия Леонтьева приняли за любовницу Филиппа Киркорова. Известного российского артиста не узнали на их совместном фото.

Валерий Леонтьев, как говорится, «уже не тот»: знаменитого певца не признали его собственные поклонники на совместном фото с Филиппом Киркоровым. Снимок Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети Istagram с отдыха на Маями.

Артист решил навестить своего давнего друга Валерия Леонтьева и сделал с ним фото. Однако многие поклонники певца не узнали Леонтьева и даже предположили, что рядом с Киркоровым стоит его новая пассия.

Как утверждают некоторые пользователи, большое дело в этом играет пластика, которой Валерий Леонтьев слишком увлекся.