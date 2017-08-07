Эмбер Херд и Илон Маск расстались в очередной раз

Звездная пара Эмбер Херд и Илон Маск вновь оказались в центре всеобщего внимания. Основатель Tesla решил окончательно порвать с бывшей супругой Джонни Деппа.

Даже у таких недосягаемых звезд как Эмбер Херд и Илон Маск могут быть вполне насущные проблемы. Однако, стоит признать, в последнее время знаменитая пара ведет себя слишком странно: то сходится, то опять расходится, а определенность и вовсе отсутствует.

Таким образом, на этот раз инициатором расставания стал Илон Маск. Несмотря на то, что официальных пояснений подобному решению бизнесмен не давал, ходят слухи, что оно так или иначе связано с его работой.

Папарацци и журналисты по всему миру продолжают следить за развитием ситуации, ведь никто не знает, насколько долго в этот раз продлится одиночество Маска.