Юмористка из «Аншлага» поделилась о пережитой клинической смерти

Знаменитость из «Аншлага» Светлана Рожкова поделилась историей о пережитой ею клинической смерти. О страшном случае артистка рассказала во время эфира передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Юмористка из «Аншлага» Светлана Рожкова, известная всей России званием «главная свекровь страны», поделилась отнюдь не смешной историей из своей жизни о клинической смерти. По словам Рожковой, два раза она была на волосок от кончины. Впервые это произошло еще в молодости, когда она, достаточно неопытная, переборщила с алкоголем. К счастью, медикам удалось спасти артистку.

Однако второй случай мог окончиться весьма плачевно. Светлана Рожкова попала в автокатастрофу и во время того, как врачи боролись за ее жизнь, она пережила момент клинической смерти.

Как утверждает юмористка, она действительно видела свет в конце тоннеля, однако голос вдали ей поведал, что «еще не время».