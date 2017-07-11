Телеведущая Ксения Собчак опубликовала милое фото с сыном Платоном. Снимок появился на личной странице кандидата в президенты в Instagram.

36-летняя ведущая телевизионных программ и начинающий политик Ксения Собчак решила отдохнуть от работы и провела время со своим ребенком. Фотография, где родительница катает сына Платона на качелях возле дома, размещена на личной странице в социальной сети Instagram.

На снимке можно увидеть, что лицо кандидатки в президенты России светится от счастья. Собчак предпочла надеть строгое темное пальто и обычные непривлекательные ботинки. Лицо мальчика скрыто от глаз подписчиков теледивы и политика.

Ранее наш новостной портал сообщал, что Ксения Собчак о ее супруг Максим Виторган отметили вместе годовщину своей свадьбы. Тогда многие пользователи Сети сочли ее действия неприкрытым пиар-акцией, которая поможет продвинуть популярность телеведущей на предстоящих выборах-2018.