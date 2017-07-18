Дочь Галкина и Пугачёвой станцевала вальс в фате

Известный телеведущий Максим Галкин продемонстрировал в Instagram танцевальные таланты своей дочери Елизаветы. Звездная девочка исполняла вальс, проделывая па очень артистично, чем впечатлила интернет-пользователей, как сообщает VladTime.

Елизавета вальсировала без партнёра, держа игрушку в одной руке. На её голове была фата, а платье, по всей видимости, должно было символизировать нечто, вроде свадебного. В это время брат Елизаветы, Гарри, запускал бумажный самолётик, время от времени мелькая в кадре.

Поклонники Максима Галкина поразились таким талантам его дочери, подчёркивая, что она двигается очень ритмично и явно понимает в пластике па. По мнению некоторых, Елизавета проявит себя на сцене не хуже звёздных родителей. Девочку сравнили с Аллой Пугачёвой, подчеркнув, что будет ещё одна российская примадонна, только в рамках классических танцев.