Ксения Бородина рассказала о лишних килограммах

Ведущая популярной телестройки «Дом-2» возвращается в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Знаменитость призналась, что ей так и не удалось избавиться от лишних килограммов, которые она получила после завершения новогодних праздников.

Ксения Бородина намерена вернуться в столицу Российской Федерации. Ведущая скандального телепроекта периодически публикует в своем аккаунте фотографии, делясь при этом своими переживаниями.

Непосредственно перед своим отъездом с Сейшел девушка поделилась, что ее супруг – Курбан Омаров и двое дочерей решились подремать перед длительным перелетом. В то время как сама Ксения планирует выспаться уже на борту авиалайнера. Пока у нее в запасе есть немного времени, она решила провести его на пляже. Многие поклонники так и не смогли обнаружить лишние кг на снимках, которые девушка публиковала в сети. Подчеркнув то, что она обладает превосходной фигурой и ей не стоит лишний раз беспокоиться о мелочах.