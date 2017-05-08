Звезда «Дом-2»Анастасия Лисова родила дочь

Одна из участниц популярного телепроекта «Дом-2» впервые в жизни стала молодой мамой. О рождении своей дочери девушка поделилась в своем микроблоге в Instagram.

Совсем недавно Анастасия Лисова поделилась со своими поклонниками радостным событием, что она теперь мама, сообщив об этом в своем микроблоге. Со слов девушки, для нее процесс родов стал незабываемым, как она утверждает, каждой девушке просто необходимо пережить ни с чем неповторимые эмоции. Анастасия и Михаил совсем недавно стали молодыми родителями и очень рады рождению своего первого ребенка. Под записью в сети участница известного проекта опубликовала фотографию со своей палаты. На снимке видно, как молодая мама держат свою дочь, а рядом с ней находятся молодой папа и врач, которая принимала роды. Фанаты поздравили молодую маму, пожелав при этом крепкого здоровья ребенку.

Нашлись и те, кто поддал критике данную новость, обвинив девушку в рекламе врача и перинатального центра. Другие подчеркнули, что не стоило так рано оглашать это событие.