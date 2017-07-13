Звезда «50 оттенков серого» Дорнан рассказал об отношениях с Дакотой Джонсон

Звезда фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнан рассказал об отношениях с актрисой Дакотой Джонсон. Накануне артист дал интервью Джимми Киммелу.

На интернет-ресурсе Youtube размещено интервью актера, сыгравшего главную роль в нашумевшем фильме «50 оттенков серого». 35-летний Джейми Дорнан признался, что между ним и его партнершей по фильму есть теплые чувства, но они, скорее, напоминают взаимоотношения между братом и сестрой.

Дорнан отметил, что на съемочной площадке они много раз спорили и ругались. Некоторые журналисты даже начали приписывать им интимную связь, однако ничего такого на самом деле между актерами не было.

Дорнан заявил, что он уже женат, а у Дакоты Джонсон были другие мужчины в течение всего времени, пока они знакомы.

Напомним, что третья и заключительная часть фильма по мотивам произведения писательницы Э. Л. Джеймс будет представлена зрителям 9 февраля текущего года.