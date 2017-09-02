Недавно 62-летняя исполнительница Лариса Долина показала стройную фигуру в обтягивающем платье. Новое фото появилось в Instagram-аккаунте известной телеведущей Юлии Началовой, которая вместе с артисткой отмечала свой день рождения.

Фанаты Ларисы Долиной не могут поверить в то, насколько хорошо в свои года сохранилась их кумир. Разговоры об этом стали распространяться в сети после того, как телеведущая Юлия Началова опубликовала фотографии с празднования своего дня рождения. Как кажется, никакого пира не было, а приглашены были только самые близкие.

На одной из фотографий засветилась певица Лариса Долина. Многие пользователи фотосервиса даже не узнали ее, так как та запечатлена без макияжа, в непривычных для своего стиля очках и обтягивающем вязанном красном платье. Оно прекрасно подчеркнуло тонкую талию и изящную фигуру полной энергии певицы.