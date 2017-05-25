Помимо нового шоу Ани Лорак готовит и постельную фотосессию

На своей страничке в соцсети певица выставила несколько фотографий с новой фотосессии, которая имела постельный характер. Также Лорак разместила видео, где отчетливо видно, что она восседает на белоснежных простынях, при этом общается со всеми членами своей команды.

На ней короткий костюм и фуражка. Ани Лорак активно работает и днем и ночью. Особенно сейчас, когда приближается время презентации ее нового шоу «Дива». В Минске будет ее первое выступление 16 февраля. В Москвку она прибудет 3 марта. Как рассказывает сама певица, для зрителей она подготовила новую фееричную программу с уже полюбившимися композициями, яркими костюмами и постановками. Все фанаты уже ждут новых гастролей своего кумира, так как прошлое выступление было просто фантастическим. Все же всем стало интересно, как Ани Лорак может все успевать: ежедневные тренировки, репетиции вокальные и танцевальные.