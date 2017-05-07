Алена Шишкова стала лицом Telegram

25-летняя модель Алена Шишкова стала лицом мессенджера Telegram. Экс-девушка рэпера Тимати снялась в рекламном ролике вместе с руководителем проекта Павлом Дуровым.

Набирающая популярность модель Алена Шишкова приняла активное участие в съемках рекламного ролика сервиса Telegram. Бывшая жена известного артиста Тимура Юнусова, выступающего под сценическим псевдонимом Тимати, появляется в видео, где переписывается посредством мессенджера с самим создателем компании, бизнесменом из России Павлом Дуровым.

Также в ролике можно отметить, что создатель «ВКонтакте» и Telegram использует некий тайный чат для общения с известными мировыми политиками, руководителем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем, а также с персонажем сериала «Игры престолов» Дэйнерис Таргариен.

Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Тюмени поклонниками была заподозрена в искусственном увеличении груди. На эту мысли навели новые снимки знаменитости, которые были выложены в Instagram.