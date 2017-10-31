Селена Гомес закончила курс лечения от депрессии

После долгих беспокойств, постоянного чувства тревоги и депрессий Селена Гомес решила обратиться за помощью к профессионалам. Спустя две недели занятий с психологом, ей стало намного легче.

Самостоятельно не справившись с депрессией и хандрой Селена Гомес обратилась к специалистам, в чем ее полностью поддержал возлюбленный Джастин Бибер. Для реабилитирования Селена обращалась к Нью-Йоркским специалистам. За все время она медитировала, употребляла только здоровую пищу, вела активный здоровый образ жизни, занималась пилатесом. На данный момент внешний и внутренний мир певицы находятся в полной гармонии. Ранее, Бибер и Гомес уже прибегали к помощи семейных психологов, когда Селена ревновала к прошлым отношениям партнера, что существенно отравляло их семейную жизнь.