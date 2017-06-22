Тяжелобольная звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала от российских врачей
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова, страдающая от врожденного заболевания, лишившего ее возможности говорить, сильно пострадала от российских врачей. Ей неправильно сделали операцию по замене специальной трубки, через которую та дышит и старается говорить.
Как сообщила Николь Кузнецова, представляющая себя в качестве «белой ведьмы», врачи в России усугубили ее трудную ситуацию. Девушка нуждается в регулярных операциях по замене специальной трубки, которая вставлена в ее горло и помогает ей дышать.
В этот раз она прошла операцию в России, где помочь ей не смогли. Врач из Германии после осмотра Кузнецовой отказался делать ей операцию. По словам медика, в России ей испортили ее и без того плачевное состояние. В итоге, прямо на операционном столе медик решил даже не начинать опеацию.
Сама Николь Кузнецова в своем Instagram поделилась снимком после неудавшейся операции. Девушка благодарно врачу за честность и надеется, что ей все-таки смогут помочь. Сейчас она намеревается вновь обратиться к российским медикам. Кузнецова перенесла порядка 300 операций, она сокрушается, что все они не дают результатов и слишком дорого стоят.