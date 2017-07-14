Певец Витас записал новую песню и взорвал Сеть. Пользователи публикуют в интернете тысячи пародий на клип «7 элемент».

Неординарный певец родом из Латвии Витас вновь занялся творческой деятельностью. Не так давно он записал клип на песню «7 элемент». После его публикации в Сети многочисленные пользователи по всему миру признали талант отечественного исполнителя и начали создавать собственные пародии на его песню.

Сообщается, что особую популярность Витас смог обрести после продолжительного перерыва среди жителей США. В настоящее время зафиксировано свыше пятнадцати тысяч клипов-мемов на «Седьмой элемент». Все пародии пользователи публикуют по хэштегу #vitas.

Напомним, что Виталий Грачев (Витас) в настоящее время проживает на территории Украины в Одессе. Сейчас ему 39 лет, а прославился он благодаря своим вокальным данным и способом исполнения песен. Пик его карьеры пришелся на начало 2000-х годов.