Анфиса Чехова рассказала, почему уже 2 месяца живёт в Сочи

Телеведущая Анфиса Чехова в своём Instagram сообщила подписчикам, почему уже 2 месяца живёт в Сочи. По словам артистки, это связано со съёмками проекта «Взвешенные и Счастливые люди» на канале СТС, который начнёт выходить в эфир с 17 февраля.

Анфиса Чехова отметила, что подробности её присутствия в Сочи можно будет увидеть в эфирах этой программы. Также она подчеркнула, что участники подобрались очень хорошие, и для неё было трагедией с каждым из них расставаться, как сообщает «Версия.Инфо».

Похвалила Анфиса Чехова и тренеров. Она подчеркнула, что желающие постройнеть смогут услышать в эфире «Взвешенные и Счастливые люди» много полезных советов и рекомендаций по поводу рациона питания и физических упражнений. Поклонники артистки отметили, что ждут с нетерпением. Запись получила больше 22 тысяч просмотров за короткое время.