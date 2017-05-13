Известная российская исполнительница песен Нюша обещала рассказать о новом клипе. 1 февраля она примет участие в эфире московского ресурса в Сети.

Знаменитая поп-дива Нюша опубликовала на страницах социальной сети Instagram фотоснимок, где она словно зависает вниз над роялем с черно-белыми клавишами. Под обработанной фотографией певица сообщила своим многочисленным поклонникам, что намеревается через некоторое время принять участие в эфире московского интернет-ресурса.

Там пойдет речь о новых творческих планах артистки на ближайший период времени. Нюша обещала рассказать своим преданным фанатам побольше о выпущенном недавно сингле. Песню можно будет послушать, перейдя по ссылке, оставленной певицей в публикации.

Ранее наш портал рассказывал, что Нюша представила фанатам новый сингл под названием «Ночь». Поклонники уже могли оценить композицию также по указанной ссылке в профиле.