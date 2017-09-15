Дима Билан порадовал своих поклонниц очередным эротическим фото

Певец Дима Билан в своем Instagram нередко публикует снимки, интригующие женскую половину пользователей Сети. В этот раз он поделился фотографиями со своего отдыха, поклонницы отметили красоту тела и выгодно подчеркивающую черты лица бороду.

Билан в своем Instagram показал несколько снимков с отдыха. На первой фотографии певец позирует с телефоном в руках. В описании Билан отметил, что не пропал из Сети и продолжает читать комментарии своих подписчиков. Девушки в комментариях указали, что певцу очень идет борода. Также появилась масса вопросов о том, где он отдыхает, с кем проводит время и чем был занят все это время. Сам Билан продолжил держать интригу и подробности досуга не сообщает.

На втором снимке Билан сфотографировался в воде, певец отметил удавшийся заплыв. Также он указал, что делится кусочком лета в зимней ленте пользователей.

Поклонницы Билана указали, что уже соскучились за свежими снимками певца. Обе фотографии набрали много лайков и собрали массу комментариев. По мнению пользователей, Билан отдыхает в компании девушки. Однако, их мнения не нашли ни подтверждений, ни опровержений. Ранее уже стало известно, что Дима Билан в Instagram показал видео студенческих времен.