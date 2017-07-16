Сергей Семёнов стал на колени, чтобы извиниться перед Дианой Шурыгиной, в изнасиловании которой его обвинили. Как сообщает VistaNews, сообщил об этом отец девушки на шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Семёнов просил прощения у Шурыгиной рано утром 1 апреля 2016 года. Тогда отец девушки общался с ним, спрашивая, действительно ли было изнасилование, а также избиение. Семёнов подтвердил это, став на колени и прося извинить его, отмечая, что не хотел этого.

Мария Цигаль, которая была в качестве гостя на шоу «Прямой эфир», стала на сторону Шурыгиной, однако сказала, что та хочет быть снова девственницей. Семёнов не подтвердил информацию о том, что просил на коленях прощения у девушки, заявляя, что этого не было. Также отец Шурыгиной отметил, что дочь не рассказала ему, где находится, а сообщила, только когда достаточно сильно напилась. Гостям «Прямого эфира» показалось, что мужчина выражался путанно и странно, предполагая, что он мог сказать неправду.