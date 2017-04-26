Лобода на радио раскрыла интимные подробности своей жизни

Популярная украинская певица Светлана Лобода в течение минуты смогла ответить на провокационные вопросы в эфире радиостанции Love Radio.

Лобода оказалась гостьей программы «Красавцы» и на протяжении минуты была вынуждена отвечать на вопросы, среди которых встречались и интимного характера. Согласно установленным вопросам, она могла отвечать только «да», «нет», «было», «не было». Таким образом певица была вынуждена признаться в сексе втроем, романтических отношениях со знаменитостью, а также занятии любовью на первом свидании. Когда ведущий хотел уточнить, как это произошло, то певица заявила, что не может нарушать правила игры.

Видеоролик с записью эфира был размещен на популярном сервисе YouTube, где уже смог набрать более 29 тысяч просмотров.