Супруг Ксении Бородиной стал Instagram-психологом

Супруг известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, более известный под псевдонимом Зима, стал Instagram-психологом. Он вновь открыл подписчикам возможность комментировать публикации и даже стал раздавать «мудрые» советы об отношениях.

Супруг известной телеведущей Ксении Бородиной в последнее время стал активно обновлять свою страницу в Instagram различными записями, причем многие из них посвящены ответам на вопросы подписчиков. До недавнего времени комментарии к его фотографиям оставались закрытыми, однако недавно он вернул подписчикам возможность стать к нему ближе через общение там. Так, вместе с этим к нему посыпались вопросы от фанатов. Они интересуются у Омарова, как им следует вести себя со своими половинками и что делать, когда в браке возникают трудности.

Несмотря на то, что не так давно Курбан Омаров рассказывал, что перебил уже гору посуды в ссорах с женой, своим подписчикам он отвечает, что мужчина должен вести себя покладисто и сдержанно. Также под одним из постов он написал целые «мемуары» психолога, в которых поразмышлял о том, почему в браке могут возникать трудности. Он признал, что мужчина может быть неправ, однако посоветовал дамам набираться терпения в отношениях, так как представители сильного пола хотят сами решать проблемы и не делиться ими, однако из-за этого его партнерше может казаться, что он про нее забыл.