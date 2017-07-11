Ксения Собчак нежно поздравила мужа Виторгана с годовщиной свадьбы

Ксения Собчак поздравила своего супруга Максима Виторгана с 5-летней годовщиной их свадьбы. В своем Instagram она опубликовала снимок со свадьбы и призналась, что гости их торжества даже не знали о предстоящем событии.

Собчак поделилась снимком со свадьбы и совместным фото с Виторганом. В описании она рассказала о том, что церемонию они отмечали в кругу близких друзей, которые даже не знали, что их пригласили именно на свадьбу.

Также Собчак упомянула «добрых людей», которые назвали ее брак пиаром и ненастоящим. Как утверждает женщина-политик и звезда российского шоу-бизнеса, все свои решения она принимает быстро. Однако, она принимает их лишь тогда, когда полностью уверенна в итоге. Ксения Собчак поблагодарила Виторгана за пять лет счастливой жизни и за сына. По словам женщины, «добрые люди» и сейчас не верят в ее планы, но о них она с радостью поговорит через 5-6 лет. Таким образом она напомнила о предстоящих выборах. Как уже сообщалось ранее, Собчак предоставила ЦИК необходимые подписи избирателей. Она еще раз заявила о своих намерениях стать президентом России и указала на прозрачность всей процедуры.