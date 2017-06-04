Американская модель Белла Хадид прикрыла оголенную грудь щенком. Эротическое фото из магазина по продаже одежды появилось в Instagram.

Набирающая знаменитость из США Белла Хадид решила вновь продемонстрировать свою великолепную фигуру многочисленным поклонникам. 21-летняя модель оголилась прямо за ширмой примерочной комнаты в магазине одежды в компании двух собак и подруги.

Хадид предстала практически в полном обнаженном виде и прикрывает интимные места небольшой собачкой, которую не так давно завела у себя дома.

Провокационный снимок оказался в социальной сети Instagram, где смог набрать тысячи отметок «Мне нравится». Некоторые пользователи не смогли сдержать своих негативных эмоций, основанных на зависти, и заявили, что не понимают, зачем необходимо все время сниматься голой. Юзеры нашли в этом признаки поклонения масонской богине Семирамиды и предполагают, что Хадид может принимать активное участие в культовых оргиях.