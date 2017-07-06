Ольга Картункова рассказала тайну эроснимков в Сети

Звезда КВН Ольга Картункова рассказала тайну эротических снимков в Сети. Комедийная актриса назвала фотографии мошенничеством.

Артистка юмористического жанра Ольга Картункова, которая сделала неплохую карьеру на телевидении благодаря играм в Высшей лиге КВН, не так давно смогла похудеть почти на сто килограммов. Этим фактом из ее биографии воспользовались многочисленные мошенники.

Аферисты рекламного бизнеса пытались продавать специальные биологические добавки и препараты, предназначенные для быстрого похудения. На одном из таких коллажей оказалась и Картункова. Фотоснимки с ее изображением обошли весь рунет и теперь актриса призналась, что за этим стоит.

Звезда КВН заявила, что действительно серьезно похудела, но никаких лекарственных препаратов не принимала. Картункова не обошла вниманием самую известную фотографию, где она якобы позирует в откровенной позе с неприкрытыми ягодицами. Юмористка рассказала, что это монтаж: к ее лицу в редакторских программах по изображению просто приделали фигуру другой модели.